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Карантин. Власти Киева будут оформлять основные документы в дежурном режиме

Карантин. Власти Киева будут оформлять основные документы в дежурном режиме - Фото
Николай Поворозник (Фото: пресс-служба КГГА)
17.03.2020, 16:57

Во время карантина органы исполнительной власти КГГА будут работать дистанционно, а выдавать важные документы – в дежурном режиме

Во время карантина государственные органы исполнительной власти Киевской городской государственной администрации, в том числе и ЦНАП, будут работать дистанционно, а выдача важных документов будет осуществляться в дежурном режиме. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на брифинге.

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"Что касается работы государственных органов исполнительной власти – районных и городских, с завтрашнего дня (18 марта) все работают в режиме удаленном, все работают из дома", – сказал он.

Поворозник уточнил, что департаменты и управления будут работать в дежурном режиме. Особенно это касается центров предоставления административных услуг (ЦНАП).

"Учитывая то, что в последнее время появилось много свободного времени у родителей и детей, и мы получили большое количество обращений к ЦНАП, поэтому завтра они работают исключительно в дежурном режиме для предоставления важнейших и тех услуг, которые не могут ждать", - подчеркнул он.

Зампредседателя КГГА уточнил, что речь идет о выдаче свидетельств о рождении, справок о смерти, решении вопросов регистрации, имущества, выполнения судебных решений и тому подобного.

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Медведева Наталия
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