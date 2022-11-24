Киев. На левом берегу дали воду, без света остаются 70% столицы – Кличко
24.11.2022, 07:35
Виталий Кличко (фото - Віталій Кличко, Facebook)
На левом берегу Киева возобновили водоснабжение, 70% столицы остаются без электроэнергии после ракетных ударов армии России. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Энергетики и сотрудники Киевводоканала работали всю ночь. По словам мэра, воду вернули на левом берегу столицы, на правом – планируют возобновить водоснабжение в первой половине дня.
При этом 70% Киева остаются без электроэнергии, говорит Кличко. Энергетики прилагают усилия для скорейшего возобновления снабжения, однако это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву. В ряде регионов – перебои с поставками электроэнергии.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. В столичном районе погибли четыре человека, более 20 пострадали.
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