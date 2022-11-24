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Киев. На левом берегу дали воду, без света остаются 70% столицы – Кличко

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 07:35
Киев. На левом берегу дали воду, без света остаются 70% столицы – Кличко - Фото
Виталий Кличко (фото - Віталій Кличко, Facebook)

На левом берегу Киева возобновили водоснабжение, 70% столицы остаются без электроэнергии после ракетных ударов армии России. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Энергетики и сотрудники Киевводоканала работали всю ночь. По словам мэра, воду вернули на левом берегу столицы, на правом – планируют возобновить водоснабжение в первой половине дня.

При этом 70% Киева остаются без электроэнергии, говорит Кличко. Энергетики прилагают усилия для скорейшего возобновления снабжения, однако это будет зависеть от восстановления баланса в энергосистеме Украины.

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Марко Сировой
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