Киев оказался в желтой зоне. Кличко рассказал, какие ограничения ждут киевлян

Ограничения будут введены из-за увеличения количества заболевших в столице и начнут действовать с 17 августа

Столица попала в желтую зону эпидемиологической опасности. Это произошло из-за увеличения количества заболевших, сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-конференции.

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Сегодня загруженность коек в больницах, где лечат заболевших коронавирусом, составляет 52,2%, то есть превысила допустимый для "зеленой" зоны порог в 50%, пояснил мэр.

По словам Кличко, в связи с текущей ситуацией в столице будут усилены некоторые ограничения и запреты:

* на улицах нельзя будет находиться без паспорта, а в помещениях и транспорте - без масок,

* люди, которые находятся в изоляции, не смогут самостоятельно покидать места самоизоляции/обсервации,

* проводить массовые мероприятия с количеством людей более одного на 5 кв. метров можно будет только на открытом воздухе,

* за соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра, если участники мероприятия стоят, ответственность будут нести его организаторы,

* кинотеатры и прочие культурные заведения будут работать с загруженностью на 50%,

* общественный транспорт будет перевозить людей строго по количеству мест для сидения.

Ограничения в столице начнут действовать с 17 августа.

"Ситуация неприятная и непростая. Киев готовит медучреждения ко второй волне для приема и лечения больных коронавирусом", - отметил мэр, попросив не игнорировать правила, поскольку ситуация с распространением коронавируса зависит от каждого киевлянина.

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Дарья Мостовая

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