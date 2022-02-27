Киев. Войска России ударили по жилым кварталам на Троещине и в Буче – фото, видео

Войска России ударили по жилым кварталам в пригороде Киева Буче и на Троещине, районе на севере столицы. Об этом сообщают советник МВД Антон Геращенко, ГСЧС и КГГА.

"Бессмысленный и беспощадный удар по спальному району Киева – Троещине. За все придется отвечать!" – написал Геращенко.

В КГГА отмечают, что взрыв произошел на улице Лаврухина во дворе 16-этажки. Загорелись семь машин, повреждены балконы на 1-15 этажах, проводится эвакуация одного подъезда. Погибших не выявили, есть раненые, предварительно, с легкими повреждениями.

На фото четко видно воронку от взрыва.

В Буче в 08:20 снаряд попал в девятиэтажку, пишет ГСЧС. Пожар локализован. Предварительно, жертв и пострадавших нет, спасатели покинули место происшествия из-за обстрелов.

Марк Сировой

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