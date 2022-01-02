Киевлян предупредили об ухудшении погоды: гололедица и сильные порывы ветра

3 января ночью в Киеве ожидается гололедица на дорогах, в течение суток порывы ветра 25-20 м/с (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Во избежание травматизма администрация призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует следовать советам во время гололеда.

Советы водителям:

- нужно соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневров, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций;

- при приближении к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений снижайте скорость до минимума;

- не забудьте включить габаритные огни или противотуманные фонари;

- в условиях ухудшения погодных условий с интенсивным выпадением снега и гололедицей на дорогах не используйте автотранспорт с летними шинами.

Советы пешеходам:

- ходите не спеша, ноги слегка расслабьте, немного согните в коленях и ступайте на всю подошву;

- не держите руки в карманах – это увеличивает возможность не только падения, но и тяжелых травм, особенно переломов и сотрясений мозга. Размахивайте руками в такт ходьбы – так лучше удержать равновесие;

- при нарушении равновесия при ходьбе в гололедицу – попробуйте быстро присесть, это наиболее реальный шанс удержаться на ногах;

- будьте внимательны и на тротуаре – автомобиль может занести или водитель может вовремя не затормозить;

- учитывайте, что тормозной путь на скользкой дороге увеличивается в четыре-пять раз.

Пешеходам во время гололеда необходимо быть особенно внимательными на проезжей части – переходить дорогу только в разрешенных местах на разрешенный сигнал светофора.

Также в КГГА напомнили водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие дорожникам, будут эвакуированы.

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Вадим Ребрина

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