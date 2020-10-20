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Киевлян предупреждают о возможном изменении в работе метро

20.10.2020, 14:09
Киевлян предупреждают о возможном изменении в работе метро - Фото
Фото: Киевский метрополитен/Facebook

После окончания футбольного матча возможно ограничение на вход на трех станциях метро

Сегодня, 20 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ювентус" (Италия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

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Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская".

После ее окончания, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Начало игры в 19:55.

  • 20 октября киевское "Динамо" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с чемпионом Италии – туринским "Ювентусом". 

 

Арина Толина
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