Киевлян предупреждают о возможном изменении в работе метро

После окончания футбольного матча возможно ограничение на вход на трех станциях метро

Сегодня, 20 октября, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ювентус" (Италия), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

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Перед началом игры возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции "Олимпийская".

После ее окончания, с целью обеспечения надлежащей перевозки пассажиров, возможно ограничение на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

Начало игры в 19:55.

20 октября киевское "Динамо" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с чемпионом Италии – туринским "Ювентусом".

Арина Толина

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