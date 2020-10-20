Лиге чемпионов. Динамо VS Ювентус: где и во сколько смотреть матч

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"Динамо" попытается впервые победить "Ювентус" в Лиге чемпионов. Из-за коронавируса в Киеве не сыграет главная звезда туринцев – Криштиану Роналду

Сегодня киевское "Динамо" в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет с чемпионом Италии – туринским "Ювентусом". Время и канал трансляции смотрите в конце анонса

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Форма команд

"Динамо" находится на пути побед: в последних пяти матчах одержаны четыре виктории и сыграна лишь одна ничья. Перед матчем с "Ювентусом" кивеляне одолели львовский "Рух" (0:2).

Под руководством Мирчи Луческу "Динамо" еще не проигрывало в официальных матчах. Киевский клуб лидирует в Украинской Премьер-лиге.

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"Ювентус" в последних пяти матчах дважды сыграл вничью и три раза победил. Перед игрой с "Динамо" туринцы не смогли одолеть "Кротоне", аутсайдера Серии А (1:1). В чемпионате Италии "Ювентус" сейчас занимает пятое место.

История встреч

"Динамо" и "Ювентус" четыре раза встречались в Лиге чемпионов. Трижды победил "Ювентус", один раз была ничья. Общий счет противостояния – 12:3 в пользу туринского клуба.

Кадровые потери

В Киев не прилетела главная звезда "Ювентуса" – легендарный Криштиану Роналду, у которого выявили коронавирус. Также не сыграют Маттейс Де Лигт, Алекс Сандро и Уэстон Маккенни.

У "Динамо" в лазарете находятся защитники Александр Тымчик и Никита Бурда.

Во сколько и где смотреть матч

Матч "Динамо" – "Ювентус" состоится 20 октября в Киеве на НСК "Олимпийский". Начало встречи – в 19:55. Посмотреть онлайн трансляцию можно будет на канале Футбол 1 и сервисе OLL.TV. 

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Фото, видео – пресс-служба ФК "Динамо" Киев

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Теги: динамо киев, Ювентус, Лига чемпионов, ЛЧ, трансляция, онлайн
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