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Киевпастранс: Наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров

25.03.2021, 23:49
Киевпастранс: Наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров - Фото
Фото: Киевпастранс

С 26 марта общественный транспорт Киева сможет перевозить больше пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.

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В Киевпастрансе ссылаются на сегодняшнее решение постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На сайте КГГА это решение пока не опубликовано.

Как отмечается, с завтрашнего дня транспорт будет перевозить пассажиров не только на местах для сидения, но и на определенном количестве мест для стояния – суммарно можно занимать половину от общей вместимости транспортного средства. 

По информации Киевпастранса, имеющиеся лимиты на перевозку в 50% мест для сидения изменены на 50% от общей пассажировместимости.

В ведомстве подчеркивают, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими.

  • В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Киеве ввели локдаун с 20 марта по 9 апреля. Общественному транспорту разрешили работать в привычном режиме, но с заполненностью не более 50% мест для сидения. 
  • 24 марта мэр Киева Виталия Кличко заявил, что в столице могут остановить работу метро и другого общественного транспорта.

Читайте также: Карантин в Киеве ослабят, если ситуация будет улучшаться пять дней подряд – КГГА

Наталия Медведева
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