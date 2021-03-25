Киевпастранс: Наземный общественный транспорт сможет перевозить больше пассажиров
С 26 марта общественный транспорт Киева сможет перевозить больше пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Киевпастранса.
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В Киевпастрансе ссылаются на сегодняшнее решение постоянной комиссии КГГА по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На сайте КГГА это решение пока не опубликовано.
Как отмечается, с завтрашнего дня транспорт будет перевозить пассажиров не только на местах для сидения, но и на определенном количестве мест для стояния – суммарно можно занимать половину от общей вместимости транспортного средства.
По информации Киевпастранса, имеющиеся лимиты на перевозку в 50% мест для сидения изменены на 50% от общей пассажировместимости.
В ведомстве подчеркивают, что карантинные ограничения в транспорте остаются, хотя и становятся менее строгими.
- В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Киеве ввели локдаун с 20 марта по 9 апреля. Общественному транспорту разрешили работать в привычном режиме, но с заполненностью не более 50% мест для сидения.
- 24 марта мэр Киева Виталия Кличко заявил, что в столице могут остановить работу метро и другого общественного транспорта.
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