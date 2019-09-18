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Киевское метро возобновило работу после инцидента на мосту

Киевское метро возобновило работу после инцидента на мосту - Фото
Фото: LIGA.net
18.09.2019, 21:21

Ранее в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать

Киевский метрополитен после инцидента на Мосту метро работает в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее в Киеве перекрыли движение по Мосту метро из-за угроз неизвестного мужчины его подорвать. Злоумышленник заблокировал своим авто движение и стал стрелять в воздух, угрожая взорвать мост.

Им оказался бывший военнослужащий родом из Крыма, который воевал в АТО. Три месяца назад у него уже изымалась взрывчатка. По информации полиции, требований особых не выдвигал, только хотел поговорить со своей девушкой.

По данным СМИ, его зовут Алексей Белько.

В ходе штурма правоохранители задержали злоумышленника. Взрывчатых веществ при нем не нашли, карабин, из которого он стрелял, мужчина выбросил в реку.

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