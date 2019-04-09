Киеву подарили 1000 каштанов: высадят в Днепровском районе

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Киеву подарили 1000 каштанов, 300 из них высадят в Днепровском районе. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.

Саженцы передал столице активист, житель Киева Александр Билобловский. Он выращивал деревья пять лет на собственном земельном участке.

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Завтра, 10 апреля, посадят первые 100 деревьев на улице Шумская возле озера Тельбин.

В октябре прошлого года в КГГА сообщили, что рассматривают возможность замены каштанов на Крещатике платанами, а каштаны предлагают пересадить "для лечения" в парки.