Кличко о своем здоровье: Я в норме!

Кличко удивлен излишним вниманием в его здоровью (Фото: КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал состояние своего здоровья, заявляя что он "в норме". Об этом он написал в Facebook.

"Друзья! Спасибо всем, кто беспокоился о моем здоровье! Я в норме! А тем, кто распространял слухи, скажу: фантазируйте лучше о чем-то своем личном", - написал он.

Мэр удивлен, что обращение к врачу привлекло такое внимание. Он подтвердил, что был в больнице, где ему "сделали некоторые манипуляции", и что он при этом "не выпадал из рабочего ритма". "Сейчас на работе. Совещание по ликвидации повреждений на тепломагистрали на улице Антоновича", - написал он и пожелал всем здоровья, в том числе и психического.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на "окружение мэра" сообщили, что Кличко был срочно прооперирован в Киеве.

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