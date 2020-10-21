Кличко объяснил, кому делают бесплатные тесты на COVID-19

Мэр столицы Виталий Кличко отметил, что сначала пациенту с симптомами коронавируса необходимо связаться со своим семейным врачом

Бесплатные тесты в государственных медучреждениях и лабораториях делают пациентам с подозрением на COVID-19 и только по рекомендации семейного врача. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

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"Бесплатный ПЦР-тест на коронавирус могут сделать только пациентам, у которых есть подозрение на заболевание. Определяет это исключительно врач", – сказал Кличко.

По его словам, пациенту с симптомами коронавируса необходимо связаться со своим семейным врачом.

"Его номер телефона есть в декларации, на сайте больницы или в регистратуре медучреждения ", – добавил мэр столицы.

Кличко уточнил, что семейному врачу нужно именно позвонить, а не идти на прием.

Врач узнает о симптомах и принимает решение о необходимости сделать ПЦР-тест. Далее – при необходимости – к пациенту домой направляют мобильную бригаду, специалисты которой отбирают биоматериал для ПЦР-теста.

"Если к врачу дозвониться не удалось, а у пациента плохое самочувствие: высокая температура, затрудненное дыхание и общая слабость – необходимо вызвать "скорую" по номеру 103. Медики оценят состояние больного и определят, есть ли необходимость в госпитализации. При госпитализации пациентам с подозрением на коронавирус ПЦР-тест также делают бесплатно", – уточнил Кличко.

Мэр столицы добавил, что в случае, если же еще не подписали декларацию с семейным врачом, это можно сделать онлайн, через систему helsi.mi.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

За сутки в Киеве зафиксированы 559 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 462. От болезни вчера умерли 23 человека, сутками ранее – 17, это наибольшее число летальных случаев с начала эпидемии.

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Арина Толина

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