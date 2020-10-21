Коронавирус. В Киеве за сутки 559 заболевших и рекордное число умерших: карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Днепровском и Печерском районах Киева

За сутки в Киеве зафиксированы 559 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 462. От болезни вчера умерли 23 человека, сутками ранее – 17, это наибольшее число летальных случаев с начала эпидемии. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших – 27 медиков. 63 пациента госпитализированы (сутками ранее – 52). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 627 человек, заболели – 31 869. Выздоровели 11 115 пациентов, за сутки – 199.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Днепровском и Печерском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Деснянский – 5005 заболевших (139 заболевших);

Днепровский – 4087 (78);

Печерский – 2564 (66);

Оболонский – 3424 (64);

Святошинский – 2554 (44);

Дарницкий – 4724 (41);

Шевченковский – 2247 (40);

Соломенский – 3051 (36);

Голосеевский – 2046 (26);

Подольский – 2167 (25).

13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.

С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.

Вчера, 20 октября, в Украине выявили 6719 новых заболевших COVID-19, это наибольшее число с начала эпидемии.

Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Киеве и Харьковской области.

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Денис Юдин

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