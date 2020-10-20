СOVID-19. Кличко объяснил, хватает ли тестов в Киеве

По словам мэра столицы, показатель тестирований на COVID-19 в Киеве – самый высокий в Украине

В Киеве пока хватает тестов на выявление COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил cегодня во время онлайн пресс-конференции.

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"Отмечу, что тестов городу пока хватает, и мы продолжаем их закупать. Но, в условиях нынешней эпидемиологической ситуации, потребность в тестировании растет", – отметил Кличко.

Он уточнил, что необходимо привлекать к оперативному тестированию частные и государственные лаборатории. "И делать это нужно с четкой регламентации государства", – отметил Кличко.

Мэр уточнил, что показатель тестирований в столице – самый высокий в Украине и составляет сегодня почти 240 тестов на 100 000 жителей.

В коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 171 000 образцов биоматериала методом ПЦР, методом ИФА – на выявление антител – сделали более чем 45 000 тестов.

СПРАВКА. ПЦР-тест (полимеразная цепная реакция) может выявить патоген даже при наличии нескольких молекул его РНК/ДНК, то есть на очень ранних стадиях, либо при бессимптомном течении болезни.

СПРАВКА. Иммуноферментный анализ (ИФА, ELISA) – метод определения соединений/макромолекул/вирусов на основе специфической реакции "антиген-антитело". Образовавшийся комплекс выявляют при помощи фермента. Антитела связываются исключительно с определенными антигенами (чужеродными для организма соединениями) – и ни с какими другими.

7 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество тестов на коронавирус по состоянию на начало октября, учитывая рост суточной заболеваемости COVID-19, в Украине недостаточное.

За сутки в Киеве зафиксированы 462 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 385.

Арина Толина

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