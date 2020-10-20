СOVID-19. Кличко объяснил, хватает ли тестов в Киеве
По словам мэра столицы, показатель тестирований на COVID-19 в Киеве – самый высокий в Украине
В Киеве пока хватает тестов на выявление COVID-19. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил cегодня во время онлайн пресс-конференции.
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"Отмечу, что тестов городу пока хватает, и мы продолжаем их закупать. Но, в условиях нынешней эпидемиологической ситуации, потребность в тестировании растет", – отметил Кличко.
Он уточнил, что необходимо привлекать к оперативному тестированию частные и государственные лаборатории. "И делать это нужно с четкой регламентации государства", – отметил Кличко.
Мэр уточнил, что показатель тестирований в столице – самый высокий в Украине и составляет сегодня почти 240 тестов на 100 000 жителей.
В коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 171 000 образцов биоматериала методом ПЦР, методом ИФА – на выявление антител – сделали более чем 45 000 тестов.
- 7 октября министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что количество тестов на коронавирус по состоянию на начало октября, учитывая рост суточной заболеваемости COVID-19, в Украине недостаточное.
- За сутки в Киеве зафиксированы 462 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 385.
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