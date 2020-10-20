Коронавирус. В Киеве вновь больше 400 заболевших за сутки: карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах Киева
За сутки в Киеве зафиксированы 462 заболевших коронавирусом, сутками ранее – 385. От болезни вчера умерли 17 человек, сутками ранее – пять. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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Среди заболевших – 15 медиков. 52 пациента госпитализированы (сутками ранее – 65). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 604 человека, заболели – 31 310. Выздоровели 10 916 пациентов, за сутки – 207.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Деснянском, Оболонском и Святошинском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Деснянский – 4866 заболевших (97 за сутки);
Оболонский – 3360 (64);
Святошинский – 2510 (48);
Днепровский – 4009 (47);
Дарницкий – 4683 (45);
Соломенский – 3015 (43);
Печерский – 2498 (41);
Шевченковский – 2207 (33);
Голосеевский – 2020 (28);
Подольский – 2142 (16).
- 13 октября Кабмин продлил адаптивный карантин до конца года.
- С 17 октября в красной карантинной зоне находятся восемь областных центров Украины.
- За сутки в Украине коронавирус диагностирован у 5469 человек, умерло рекордное с начала эпидемии число пациентов – 113.
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