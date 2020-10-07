ПЦР-ов делаем недостаточно, в Украине появились быстрые тесты на антиген вируса – Степанов

Темпы распространения инфекции опережают объемы тестирования. То есть, официальные показатели заболеваемости вряд ли отражают реальную ситуацию

В Минздраве признали, что количество тестов на коронавирус по состоянию на начало октября, учитывая рост суточной заболеваемости COVID-19, в Украине недостаточное. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он говорил примерно то же и в сентябре: читайте интервью LIGA.net с главой МОЗ.

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"Я бы и сам хотел делать в день 100 000 тестов, но чудес не бывает. Сейчас это 32 000 ПЦР-тестов. Увеличиваем это количество и завозим соответствующее оборудование", – сказал он, напомнив, что в начале апреля в Украине делали около 200 тестов в сутки.

МОЗ хочет выйти на 50 000 таких тестов в гослабораториях к декабрю, добавил он.

Степанов заявил, что будут максимально привлечены к тестированию частные лаборатории, "чтобы государство им оплачивало им ПЦР, а далее они будут делать соответствующие тесты".

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Также глава Минздрава признал, что есть регионы с серьезной задержкой в тестировании – например, в Харьковской, Одесской и Донецкой областях.

При этом министр сообщил, что в Украине появились "быстрые" тесты на антиген SARS-CoV-2, а также проходят верификацию еще одни – отечественного производства.

За 6 октября 2020-го в Украине выявили 4753 новых заболевших – это новый рекорд.

Уровни антител к коронавирусу SARS-CoV-2 начинают снижаться у переболевших СOVID-19 примерно через три месяца после заражения и полностью исчезают в течение трех-четырех месяцев, выяснили медики.

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Евгений Пилипенко

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