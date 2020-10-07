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ПЦР-ов делаем недостаточно, в Украине появились быстрые тесты на антиген вируса – Степанов

07.10.2020, 10:38
ПЦР-ов делаем недостаточно, в Украине появились быстрые тесты на антиген вируса – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: Минздрав/Facebook)

Темпы распространения инфекции опережают объемы тестирования. То есть, официальные показатели заболеваемости вряд ли отражают реальную ситуацию

В Минздраве признали, что количество тестов на коронавирус по состоянию на начало октября, учитывая рост суточной заболеваемости COVID-19, в Украине недостаточное. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он говорил примерно то же и в сентябре: читайте интервью LIGA.net с главой МОЗ.

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"Я бы и сам хотел делать в день 100 000 тестов, но чудес не бывает. Сейчас это 32 000 ПЦР-тестов. Увеличиваем это количество и завозим соответствующее оборудование", – сказал он, напомнив, что в начале апреля в Украине делали около 200 тестов в сутки.

МОЗ хочет выйти на 50 000 таких тестов в гослабораториях к декабрю, добавил он.

Степанов заявил, что будут максимально привлечены к тестированию частные лаборатории, "чтобы государство им оплачивало им ПЦР, а далее они будут делать соответствующие тесты". 

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Также глава Минздрава признал, что есть регионы с серьезной задержкой в тестировании – например, в Харьковской, Одесской и Донецкой областях.

При этом министр сообщил, что в Украине появились "быстрые" тесты на антиген SARS-CoV-2, а также проходят верификацию еще одни – отечественного производства.

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Евгений Пилипенко
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