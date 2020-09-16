Кличко отреагировал на поддержку Евросолидарности: Мы не торгуемся

Партия УДАР идет на выборы самостоятельно, заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко после заявления партии Евросолидарность о его поддержке на местных выборах отметил, что партия УДАР идет на выборы самостоятельно. Об этом Кличко написал в Telegram.

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"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партий сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром", - написал он.

Кличко отметил, что будет мэром только киевлян, и добавил: "УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян".

5 июня Евросолидарность заявила, что готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева.

В тот же день Кличко отказался от предложения Евросолидарности, напомнив, что у него есть своя партия УДАР.

В начале сентября по опросу группы Рейтинг за Кличко были готовы проголосовать 43,6% киевлян, за партию УДАР – 23,6%.

Сегодня Евросолидарность поддержала Кличко на выборах мэра Киева.

Вадим Ребрина

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