UA

Кличко отреагировал на поддержку Евросолидарности: Мы не торгуемся

16.09.2020, 19:24
Кличко отреагировал на поддержку Евросолидарности: Мы не торгуемся - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Партия УДАР идет на выборы самостоятельно, заявил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко после заявления партии Евросолидарность о его поддержке на местных выборах отметил, что партия УДАР идет на выборы самостоятельно. Об этом Кличко написал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партий сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром", - написал он.

Кличко отметил, что будет мэром только киевлян, и добавил: "УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян".

  • 5 июня Евросолидарность заявила, что готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева.
  • В тот же день Кличко отказался от предложения Евросолидарности, напомнив, что у него есть своя партия УДАР.
  • В начале сентября по опросу группы Рейтинг за Кличко были готовы проголосовать 43,6% киевлян, за партию УДАР – 23,6%.
  • Сегодня Евросолидарность поддержала Кличко на выборах мэра Киева. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев выборы виталий кличко Евросолидарность

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"

Дороги Зеленского: хотел как лучше, а критикуют как всегда. 5 проблем "Большой стройки"
 