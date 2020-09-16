Кличко отреагировал на поддержку Евросолидарности: Мы не торгуемся
16.09.2020, 19:24
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
Партия УДАР идет на выборы самостоятельно, заявил Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко после заявления партии Евросолидарность о его поддержке на местных выборах отметил, что партия УДАР идет на выборы самостоятельно. Об этом Кличко написал в Telegram.
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"Сегодня узнал о поддержке моей кандидатуры на должность мэра Киева некоторыми другими политическими силами. Понимаю, что многие партий сегодня хотят, чтобы Кличко был их мэром", - написал он.
Кличко отметил, что будет мэром только киевлян, и добавил: "УДАР идет на выборы самостоятельно. Мы не торгуемся! Любое объединение возможно лишь вокруг интересов киевлян".
- 5 июня Евросолидарность заявила, что готова выдвинуть Кличко кандидатом в мэры Киева.
- В тот же день Кличко отказался от предложения Евросолидарности, напомнив, что у него есть своя партия УДАР.
- В начале сентября по опросу группы Рейтинг за Кличко были готовы проголосовать 43,6% киевлян, за партию УДАР – 23,6%.
- Сегодня Евросолидарность поддержала Кличко на выборах мэра Киева.
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