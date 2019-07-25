Кличко повторно пообещал открыть пешеходный мост: Через 10 дней

Стеклянные секции на новом пешеходном мосту откроют через 10 дней. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал сегодня в интервью Виталию Портникову.
По его словам, идет замена стекла, "чтобы оно было уже 100% бронированным".
Он напомнил, что раньше там была защитная пленка, и когда вандалы ее повредили, люди думали, что треснуло стекло.
"Поэтому мы сейчас изменяем конструкцию, и в дальнейшем таких случаев не будет", - заверил он.
Говоря о стоимости строительства моста, Кличко заявил, что она не изменялась - 270 млн гривень, остальные средства расходовались на укрепление склонов и другие работы.
"Те деньги, которые потратили на него, отобьются количеством туристов, которые приезжают в наш город... Каждый человек, который приезжает в Киев, за сутки оставляет в среднем около 3000 гривень", - сказал он.
По его словам, количество туристов возросло с 1 млн в 2015 году до 3 млн в 2018 году, а в этом году ожидается 4 млн туристов.
Это уже второе обещание Кличко открыть мост "через неделю".
"Стыки между стеклом и металлическим проходом путепровода заливают герметиком. Нужно около недели, чтобы он выстоял и набрал крепости, ориентировочно в следующий вторник, 25 июня, этот балкон откроют для посетителей", - передавал телеканал Киев еще 18 июня.
"Треснувший" балкон до сих пор закрыт для посещения.
26 мая, вскоре после открытия, стекло на новом мосту покрылось трещинами. Строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода обошлось Киеву в почти 420 млн грн.
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