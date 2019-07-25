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Кличко повторно пообещал открыть пешеходный мост: Через 10 дней

Кличко повторно пообещал открыть пешеходный мост: Через 10 дней - Фото
Виталий Кличко (скриншот видео Радио Свобода)
25.07.2019, 17:52

Это уже второе обещание Кличко. Мост после ремонта должны были открыть еще 25 июня, но "треснувший" балкон до сих пор закрыт для посещения

Стеклянные секции на новом пешеходном мосту откроют через 10 дней. Об этом мэр Киева Виталий Кличко рассказал сегодня в интервью Виталию Портникову.

По его словам, идет замена стекла, "чтобы оно было уже 100% бронированным".

Он напомнил, что раньше там была защитная пленка, и когда вандалы ее повредили, люди думали, что треснуло стекло.

"Поэтому мы сейчас изменяем конструкцию, и в дальнейшем таких случаев не будет", - заверил он.

Говоря о стоимости строительства моста, Кличко заявил, что она не изменялась - 270 млн гривень, остальные средства расходовались на укрепление склонов и другие работы.

"Те деньги, которые потратили на него, отобьются количеством туристов, которые приезжают в наш город... Каждый человек, который приезжает в Киев, за сутки оставляет в среднем около 3000 гривень", - сказал он.

По его словам, количество туристов возросло с 1 млн в 2015 году до 3 млн в 2018 году, а в этом году ожидается 4 млн туристов.

Это уже второе обещание Кличко открыть мост "через неделю".

"Стыки между стеклом и металлическим проходом путепровода заливают герметиком. Нужно около недели, чтобы он выстоял и набрал крепости, ориентировочно в следующий вторник, 25 июня, этот балкон откроют для посетителей", - передавал телеканал Киев еще 18 июня. 

"Треснувший" балкон до сих пор закрыт для посещения. 

26 мая, вскоре после открытия, стекло на новом мосту покрылось трещинами. Строительство мостового пешеходно-велосипедного перехода обошлось Киеву в почти 420  млн грн.

Смотрите также: На "мосту Кличко" в Киеве появилась трещина и ослабли тросы

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