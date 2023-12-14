Кличко: Проезд от Теремков будет стоить 8 грн, оплату за пересадки будут возвращать людям

Вынужденная пересадка из-за закрытия на ремонт ветки метро на "Теремки" будет ежедневно компенсироваться каждому пассажиру – мэр Киева

Фото - КГГА

Вынужденная пересадка на станции "Лыбидская" из-за закрытия на ремонт ветки метро на "Теремки" будет ежедневно компенсироваться каждому пассажиру. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.

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Согласно решению Киевсовета, киевляне будут получать компенсацию поездок за вынужденную пересадку на автобусы и троллейбусы из-за закрытых шести станций "синей" ветки киевского метро.

Маршрут от Теремков до любой другой станции метро по-прежнему будет стоить 8 грн.

Во время поездки нужно будет на каждой пересадке валидировать транспортную карту, однако ночью "лишние" поездки будут на эту карту возвращаться. В результате пассажир будет платить только за одну поездку, пояснил мэр.

По его словам, система возмещения стоимости поездок заработает в понедельник 18 декабря.

8 декабря закрыли на срочный ремонт тоннель метрополитена на юго-западе Киева. Планировалось, что шесть станций метро на этом участке — "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" — будут в ближайшие полгода работать только как укрытие, однако с 13 декабря станции возобновили работу в челночном режиме. Тоннель между "Демеевской" и "Лыбидской" остается закрытым.