Кличко: Проезд от Теремков будет стоить 8 грн, оплату за пересадки будут возвращать людям
Вынужденная пересадка на станции "Лыбидская" из-за закрытия на ремонт ветки метро на "Теремки" будет ежедневно компенсироваться каждому пассажиру. Об этом сообщил столичный мэр Виталий Кличко.
Согласно решению Киевсовета, киевляне будут получать компенсацию поездок за вынужденную пересадку на автобусы и троллейбусы из-за закрытых шести станций "синей" ветки киевского метро.
Маршрут от Теремков до любой другой станции метро по-прежнему будет стоить 8 грн.
Во время поездки нужно будет на каждой пересадке валидировать транспортную карту, однако ночью "лишние" поездки будут на эту карту возвращаться. В результате пассажир будет платить только за одну поездку, пояснил мэр.
По его словам, система возмещения стоимости поездок заработает в понедельник 18 декабря.
8 декабря закрыли на срочный ремонт тоннель метрополитена на юго-западе Киева. Планировалось, что шесть станций метро на этом участке — "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром", "Теремки" — будут в ближайшие полгода работать только как укрытие, однако с 13 декабря станции возобновили работу в челночном режиме. Тоннель между "Демеевской" и "Лыбидской" остается закрытым.
- Участок метро, который закрыт на срочный ремонт, — самый новый в Киеве. Эти станции открыли во времена беглого экс-президента Виктора Януковича в 2010-2013 годах.
- Метрополитен имеет три версии повреждения тоннеля, одна из основных – некачественное строительство в конце нулевых.
- Премьер Денис Шмыгаль считает, что под угрозу метро Киева поставило "бездействие местных властей".