Кличко: Проїзд від Теремків коштуватиме 8 грн, оплату за пересадки повертатимуть людям
Вимушена пересадка на станції "Либідська" через закриття на ремонт гілки метро на "Теремки" щодня компенсуватиметься кожному пасажиру. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.
Згідно з рішенням Київради, кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за вимушену пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті шість станцій "синьої" гілки київського метро.
Маршрут від Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше, коштуватиме 8 грн.
Під час поїздки потрібно буде на кожній пересадці валідувати транспортну картку, проте вночі "зайві" поїздки повертатимуться на цю карту. В результаті пасажир платитиме лише за одну поїздку, пояснив мер.
За його словами, система відшкодування вартості поїздок почне працювати в понеділок 18 грудня.
8 грудня закрили на терміновий ремонт тунель метрополітену на південному заході Києва. Планувалося, що шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – будуть найближчі півроку працювати тільки як укриття, проте з 13 грудня станції відновили роботу у човниковому режимі. Тунель між "Деміївською" та "Либідською" залишається закритим.
- Ділянка метро, яка закрита на терміновий ремонт, — найновіша у Києві. Ці станції відкрили за часів експрезидента-втікача Віктора Януковича у 2010-2013 роках.
- Метрополітен має три версії пошкодження тунелю, одна з основних – неякісне будівництво наприкінці нульових.
- Прем'єр Денис Шмигаль вважає, що під загрозу метро Києва поставила "бездіяльність місцевої влади".