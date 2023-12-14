Кличко: Проїзд від Теремків коштуватиме 8 грн, оплату за пересадки повертатимуть людям

Вимушена пересадка через закриття на ремонт гілки метро на "Теремки" щодня компенсуватиметься кожному пасажиру – мер Києва

Фото - КМДА

Вимушена пересадка на станції "Либідська" через закриття на ремонт гілки метро на "Теремки" щодня компенсуватиметься кожному пасажиру. Про це повідомив столичний мер Віталій Кличко.

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Згідно з рішенням Київради, кияни отримуватимуть компенсацію поїздок за вимушену пересадку на автобуси та тролейбуси через закриті шість станцій "синьої" гілки київського метро.

Маршрут від Теремків до будь-якої іншої станції метро, як і раніше, коштуватиме 8 грн.

Під час поїздки потрібно буде на кожній пересадці валідувати транспортну картку, проте вночі "зайві" поїздки повертатимуться на цю карту. В результаті пасажир платитиме лише за одну поїздку, пояснив мер.

За його словами, система відшкодування вартості поїздок почне працювати в понеділок 18 грудня.

8 грудня закрили на терміновий ремонт тунель метрополітену на південному заході Києва. Планувалося, що шість станцій метро на цій ділянці – "Деміївська", "Голосіївська", "Васильківська", "Виставковий центр", "Іподром", "Теремки" – будуть найближчі півроку працювати тільки як укриття, проте з 13 грудня станції відновили роботу у човниковому режимі. Тунель між "Деміївською" та "Либідською" залишається закритим.