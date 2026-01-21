Кличко утверждает, что в январе из Киева выехали 600 000 человек
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из столицы якобы выехали около сотни тысяч людей после массированных российских ударов по критической инфраструктуре. Об этом он сказал в интервью британской газете The Times.
В этом месяце – в январе 2025-го – столицу, где проживает более 3 млн человек, уже покинули 600 000 человек, сказал мэр, назвав "критической" ситуацию с основными услугами – отоплением, водоснабжением, электроэнергией.
Кличко снова посоветовал жителям столицы выезжать, если есть такая возможность, ведь температура упала до -18°C во время похолодания, которое, по прогнозам, продлится еще минимум две недели.
Из-за невозможности поддерживать необходимую температуру городские власти были вынуждены осушить централизованную систему отопления и водоснабжения, чтобы предотвратить замерзание воды и разрыв труб.
В некоторых домах так холодно, что жители не могут пользоваться туалетом, потому что вода замерзла в унитазе, а на подоконнике образовались сосульки от конденсата, рассказал Кличко.
Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин ведет Киев к "гуманитарной катастрофе".
- В течение января Россия неоднократно атаковала Украину. В частности, ночью 9 января оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев, из-за чего погибли четверо и пострадали 22 человека.
- Тогда без теплоснабжения остались почти 6000 многоквартирных домов, в части Киева ввели экстренные отключения.
- Россия повторно атаковала Украину в ночь на 20 января. Без тепла остались 5635 многоэтажек. Почти 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.
