Кличко утверждает, что в январе из Киева выехали 600 000 человек

Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС / Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из столицы якобы выехали около сотни тысяч людей после массированных российских ударов по критической инфраструктуре. Об этом он сказал в интервью британской газете The Times.

В этом месяце – в январе 2025-го – столицу, где проживает более 3 млн человек, уже покинули 600 000 человек, сказал мэр, назвав "критической" ситуацию с основными услугами – отоплением, водоснабжением, электроэнергией.

Кличко снова посоветовал жителям столицы выезжать, если есть такая возможность, ведь температура упала до -18°C во время похолодания, которое, по прогнозам, продлится еще минимум две недели.

Из-за невозможности поддерживать необходимую температуру городские власти были вынуждены осушить централизованную систему отопления и водоснабжения, чтобы предотвратить замерзание воды и разрыв труб.

В некоторых домах так холодно, что жители не могут пользоваться туалетом, потому что вода замерзла в унитазе, а на подоконнике образовались сосульки от конденсата, рассказал Кличко.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин ведет Киев к "гуманитарной катастрофе".

СПРАВКА По данным Государственной службы статистики, в 2022 году в Киеве проживало около 2,95 млн человек. В первые месяцы большой войны население столицы сократилось до минимума – в марте 2022 года в городе оставалось менее 1 млн человек. В феврале 2025-го Кличко говорил, что в Киеве проживает около 4 млн человек – численность увеличилась за счет возвращения киевлян и приезда более 400 000 внутренне перемещенных лиц.