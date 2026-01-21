Кличко утверждает, что в январе из Киева выехали 600 000 человек
Последствия атаки на Киев (Фото: ГСЧС / Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из столицы якобы выехали около сотни тысяч людей после массированных российских ударов по критической инфраструктуре. Об этом он сказал в интервью британской газете The Times.

В этом месяце – в январе 2025-го – столицу, где проживает более 3 млн человек, уже покинули 600 000 человек, сказал мэр, назвав "критической" ситуацию с основными услугами – отоплением, водоснабжением, электроэнергией.

Читайте также
"В квартирах может быть и -1°C". Насколько серьезный кризис с теплом в Киеве

Кличко снова посоветовал жителям столицы выезжать, если есть такая возможность, ведь температура упала до -18°C во время похолодания, которое, по прогнозам, продлится еще минимум две недели.

Из-за невозможности поддерживать необходимую температуру городские власти были вынуждены осушить централизованную систему отопления и водоснабжения, чтобы предотвратить замерзание воды и разрыв труб.

В некоторых домах так холодно, что жители не могут пользоваться туалетом, потому что вода замерзла в унитазе, а на подоконнике образовались сосульки от конденсата, рассказал Кличко.

Он добавил, что российский диктатор Владимир Путин ведет Киев к "гуманитарной катастрофе".

СПРАВКА
По данным Государственной службы статистики, в 2022 году в Киеве проживало около 2,95 млн человек. В первые месяцы большой войны население столицы сократилось до минимума – в марте 2022 года в городе оставалось менее 1 млн человек. В феврале 2025-го Кличко говорил, что в Киеве проживает около 4 млн человек – численность увеличилась за счет возвращения киевлян и приезда более 400 000 внутренне перемещенных лиц.
  • В течение января Россия неоднократно атаковала Украину. В частности, ночью 9 января оккупанты совершили комбинированную атаку на Киев, из-за чего погибли четверо и пострадали 22 человека.
  • Тогда без теплоснабжения остались почти 6000 многоквартирных домов, в части Киева ввели экстренные отключения.
  • Россия повторно атаковала Украину в ночь на 20 января. Без тепла остались 5635 многоэтажек. Почти 80% из них – дома, куда возвращали теплоснабжение с 9 января.
энергетикасветвиталий кличкомассированная атака