Кличко стверджує, що у січні з Києва виїхали 600 000 людей

Через російські обстріли критичної інфраструктури люди масово виїжджають зі столиці, розповів мер

Наслідки атаки на Київ (Фото: ДСНС / Facebook)

Коротко від LIGA.net AI Приховати Кличко заявив про виїзд 600 000 людей з Києва через удари по інфраструктурі.

Це підкреслює загрозу гуманітарної кризи в столиці та виклики для міської влади.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зі столиці нібито виїхали сотні тисяч людей після масованих російських ударів по критичній інфраструктурі. Про це він сказав в інтерв’ю британській газеті The Times.

Цього місяця – у січні 2026-го – столицю, де проживає понад 3 млн людей, вже покинули 600 000 осіб, сказав мер, назвавши "критичною" ситуацію з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією.

Кличко знову порадив мешканцям столиці виїжджати, якщо є така можливість, адже температура впала до -18°C під час похолодання, яке, за прогнозами, триватиме щонайменше ще два тижні.

Через неможливість підтримувати необхідну температуру міська влада була змушена осушити централізовану систему опалення та водопостачання, щоб запобігти замерзанню води й розриву труб.

У деяких будинках так холодно, що мешканці не можуть користуватися туалетом, бо вода замерзла в унітазі, а на підвіконнях утворилися бурульки від конденсату, розповів Кличко.

Він додав, що російський диктатор Володимир Путін веде Київ до "гуманітарної катастрофи".

ДОВІДКА За даними Державної служби статистики, у 2022 році в Києві проживало близько 2,95 млн осіб. У перші місяці великої війни населення столиці скоротилося до мінімуму – у березні 2022 року в місті залишалося менше ніж 1 млн людей. У лютому 2025-го Кличко казав, що в Києві мешкає близько 4 млн людей – чисельність збільшилась завдяки поверненню киян та приїзду За даними Державної служби статистики, у 2022 році в Києві проживало близько 2,95 млн осіб. У перші місяці великої війни населення столиці скоротилося до мінімуму – у березні 2022 року в місті залишалося менше ніж 1 млн людей. У лютому 2025-го Кличко казав, що в Києві мешкає близько 4 млн людей – чисельність збільшилась завдяки поверненню киян та приїзду понад 400 000 внутрішньо переміщених осіб.