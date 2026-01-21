Кличко стверджує, що у січні з Києва виїхали 600 000 людей
- Кличко заявив про виїзд 600 000 людей з Києва через удари по інфраструктурі.
- Це підкреслює загрозу гуманітарної кризи в столиці та виклики для міської влади.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зі столиці нібито виїхали сотні тисяч людей після масованих російських ударів по критичній інфраструктурі. Про це він сказав в інтерв’ю британській газеті The Times.
Цього місяця – у січні 2026-го – столицю, де проживає понад 3 млн людей, вже покинули 600 000 осіб, сказав мер, назвавши "критичною" ситуацію з основними послугами – опаленням, водопостачанням, електроенергією.
Кличко знову порадив мешканцям столиці виїжджати, якщо є така можливість, адже температура впала до -18°C під час похолодання, яке, за прогнозами, триватиме щонайменше ще два тижні.
Через неможливість підтримувати необхідну температуру міська влада була змушена осушити централізовану систему опалення та водопостачання, щоб запобігти замерзанню води й розриву труб.
У деяких будинках так холодно, що мешканці не можуть користуватися туалетом, бо вода замерзла в унітазі, а на підвіконнях утворилися бурульки від конденсату, розповів Кличко.
Він додав, що російський диктатор Володимир Путін веде Київ до "гуманітарної катастрофи".
- Протягом січня Росія неодноразово атакувала Україну. Зокрема, уночі 9 січня окупанти здійснили комбіновану атаку на Київ, через що загинули четверо й постраждали 22 людини.
- Тоді без теплопостачання залишилися майже 6000 багатоквартирних будинків, у частині Києва запровадили екстрені відключення.
- Росія повторно атакувала Україну в ніч на 20 січня. Без тепла залишились 5635 багатоповерхівок. Майже 80% із них – будинки, куди повертали теплопостачання від 9 січня.
