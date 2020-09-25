Кличко: В 24 общежитиях Киева выявили СOVID-19

Специалисты проверили 80 студенческих общежитий столицы с 1 сентября 2020 года

С начала учебного года в 24 столичных общежитиях зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Об этом сегодня на онлайн-брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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"В 11 из них ввели противоэпидемические меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции. Больных изолировали и провели санитарную обработку помещений", - отметил мэр столицы, уточнив, что в других общежитиях зараженных студентов также вовремя изолировали.

Специалисты проверили всего 80 общежитий.

"Сегодня в Киеве – 183 студенческих общежития, в которых проживают более 200 000 студентов. Специалисты Госпродпотребслужбы вместе с представителями райадминистраций уже проверили 80 общежитий. Составили 40 протоколов о нарушении санитарных норм и противоэпидемических мероприятий", - уточнил Кличко.

По его словам, среди нарушителей Национальный экономический университет имени Гетьмана, КНУ им. Шевченко, Киевский национальный университет культуры и искусства, Национальная академия наук.

25 сентября сообщалось , что за минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 зафиксировали в Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225), Львовской (215) областях и Киеве (380).

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Арина Толина

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