COVID-19. В Киеве и четырех областях больше всего заболевших за сутки: динамика

Меньше всего заболевших за последние сутки отмечается в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 зафиксировали в Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225), Львовской (215) областях и Киеве (380). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заболевших за этот период – в Кировоградской области (13).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 16 490 заболевших (297 за сутки);

Львовская – 19 465 (215);

Черновицкая – 13 736 (174);

Ивано-Франковская – 13 080 (128);

Одесская – 12 470 (161);

Киев – 21 045 (380);

Ивано-Франковская – 13 080 (128);

Тернопольская – 12 579 (245);

Ровенская – 11 774 (153);

Закарпатская – 9490 (74);

Киевская – 8430 (144);

Волынская – 7362 (127);

Винницкая – 5653 (97);

Житомирская – 5403 (141);

Хмельницкая – 5361 (176);

Днепропетровская – 4917 (225);

Черниговская – 3770 (123);

Сумская – 3474 (122);

Черкасская – 3459 (104);

Запорожская – 3428 (140);

Николаевская – 2782 (65);

Донецкая – 2851 (84);

Полтавская – 1752 (75);

Кировоградская – 1052 (13);

Херсонская – 954 (49);

Луганская – 894 (53);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине выявили 3565 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3372) – это практически повторение недавнего рекордного показателя (3584).

24 сентября сообщалось, что з а минувшие сутки больше всего коронавирусом заболели жители Днепропетровской (298), Харьковской (285), Тернопольской (265) областей и Киева (330).

На полный карантин Украина может уйти и раньше 25 октября, и позже, считает главсанврач Ляшко.

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Арина Толина

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