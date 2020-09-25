UA

COVID-19. В Киеве и четырех областях больше всего заболевших за сутки: динамика

25.09.2020, 08:39
COVID-19. В Киеве и четырех областях больше всего заболевших за сутки: динамика - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Меньше всего заболевших за последние сутки отмечается в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 зафиксировали в Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225), Львовской (215) областях и Киеве (380). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Меньше всего заболевших за этот период – в Кировоградской области (13).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 16 490 заболевших (297 за сутки);
  • Львовская – 19 465 (215);
  • Черновицкая – 13 736 (174);
  • Ивано-Франковская – 13 080 (128);
  • Одесская – 12 470 (161);
  • Киев – 21 045  (380);
  • Ивано-Франковская – 13 080 (128);
  • Тернопольская – 12 579 (245);
  • Ровенская – 11 774  (153);
  • Закарпатская – 9490 (74);
  • Киевская – 8430 (144);
  • Волынская – 7362 (127);
  • Винницкая – 5653 (97);
  • Житомирская – 5403 (141);
  • Хмельницкая – 5361 (176);
  • Днепропетровская – 4917 (225);
  • Черниговская – 3770 (123);
  • Сумская – 3474 (122);
  • Черкасская – 3459 (104);
  • Запорожская – 3428 (140);
  • Николаевская – 2782 (65);
  • Донецкая – 2851 (84);
  • Полтавская – 1752 (75);
  • Кировоградская – 1052 (13);
  • Херсонская – 954 (49);
  • Луганская – 894 (53);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине выявили 3565 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3372) – это практически повторение недавнего рекордного показателя (3584). 

Читайте также: В Минздраве объяснили, что нужно делать, если кто-то в офисе заболел COVID-19

Арина Толина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
динамика коронавирус COVID-19 области

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
COVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих

COVID іде на зліт: як не підпустити коронавірус у лікарнях до інших хворих
 