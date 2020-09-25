COVID-19. В Киеве и четырех областях больше всего заболевших за сутки: динамика
Меньше всего заболевших за последние сутки отмечается в Кировоградской области
За минувшие сутки больше всего инфицированных COVID-19 зафиксировали в Харьковской (297), Тернопольской (245), Днепропетровской (225), Львовской (215) областях и Киеве (380). Об этом свидетельствуют данные Совета нацбезопасности и обороны.
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Меньше всего заболевших за этот период – в Кировоградской области (13).
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 16 490 заболевших (297 за сутки);
- Львовская – 19 465 (215);
- Черновицкая – 13 736 (174);
- Ивано-Франковская – 13 080 (128);
- Одесская – 12 470 (161);
- Киев – 21 045 (380);
- Ивано-Франковская – 13 080 (128);
- Тернопольская – 12 579 (245);
- Ровенская – 11 774 (153);
- Закарпатская – 9490 (74);
- Киевская – 8430 (144);
- Волынская – 7362 (127);
- Винницкая – 5653 (97);
- Житомирская – 5403 (141);
- Хмельницкая – 5361 (176);
- Днепропетровская – 4917 (225);
- Черниговская – 3770 (123);
- Сумская – 3474 (122);
- Черкасская – 3459 (104);
- Запорожская – 3428 (140);
- Николаевская – 2782 (65);
- Донецкая – 2851 (84);
- Полтавская – 1752 (75);
- Кировоградская – 1052 (13);
- Херсонская – 954 (49);
- Луганская – 894 (53);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
За прошедшие сутки, 24 сентября, в Украине выявили 3565 новых заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее – 3372) – это практически повторение недавнего рекордного показателя (3584).
- 24 сентября сообщалось, что за минувшие сутки больше всего коронавирусом заболели жители Днепропетровской (298), Харьковской (285), Тернопольской (265) областей и Киева (330).
- На полный карантин Украина может уйти и раньше 25 октября, и позже, считает главсанврач Ляшко.
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