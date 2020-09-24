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COVID-19. Киев и Днепропетровская область обошли Харьковскую по числу заболевших за сутки

24.09.2020, 09:15
COVID-19. Киев и Днепропетровская область обошли Харьковскую по числу заболевших за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Роман Балук

Меньше всего заразившихся COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего коронавирусом заболели жители Днепропетровской (298), Харьковской (285), Тернопольской (265) областей и Киева (330). Об этом сообщает сайт Совета нацбезобасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся за этот период COVID-19 зафиксировано в Кировоградской области (15).

Динамика эпидемии по регионам:

  • Харьковская область – 16 193 заболевших (285 за сутки);
  • Львовская – 19 250 (205);
  • Черновицкая – 13 562 (114);
  • Ивано-Франковская – 12 952 (141);
  • Одесская – 12 309 (179);
  • Киев – 20 665  (330);
  • Ивано-Франковская – 12 952 (141);
  • Тернопольская – 12 334 (265);
  • Ровенская – 11 621  (162);
  • Закарпатская – 9416 (73);
  • Киевская – 8286 (138);
  • Волынская – 7235 (103);
  • Винницкая – 5556 (101);
  • Житомирская – 5262 (71);
  • Хмельницкая – 5185 (136);
  • Днепропетровская – 4692 (298);
  • Черниговская – 3647 (110);
  • Сумская – 3352 (72);
  • Черкасская – 3355 (117);
  • Запорожская – 3288 (139);
  • Николаевская – 2717 (74);
  • Донецкая – 2767 (133);
  • Полтавская – 1677 (47);
  • Кировоградская – 1039 (15);
  • Херсонская – 905 (37);
  • Луганская – 841 (27);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

За прошедшие сутки, 23 сентября, в Украине выявили 3372 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3497), выздоровело рекордное количество пациентов – 1788 (днем ранее — 1769)

  • 16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.
  • 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.
  • 23 сентября сообщалось, что за минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 в Харьковской (403), Тернопольской (337), Одесской (287), Львовской (252) областях и Киеве (307). 

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Арина Толина
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