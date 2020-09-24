COVID-19. Киев и Днепропетровская область обошли Харьковскую по числу заболевших за сутки
Меньше всего заразившихся COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Кировоградской области
За минувшие сутки больше всего коронавирусом заболели жители Днепропетровской (298), Харьковской (285), Тернопольской (265) областей и Киева (330). Об этом сообщает сайт Совета нацбезобасности и обороны.
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Меньше всего заразившихся за этот период COVID-19 зафиксировано в Кировоградской области (15).
Динамика эпидемии по регионам:
- Харьковская область – 16 193 заболевших (285 за сутки);
- Львовская – 19 250 (205);
- Черновицкая – 13 562 (114);
- Ивано-Франковская – 12 952 (141);
- Одесская – 12 309 (179);
- Киев – 20 665 (330);
- Ивано-Франковская – 12 952 (141);
- Тернопольская – 12 334 (265);
- Ровенская – 11 621 (162);
- Закарпатская – 9416 (73);
- Киевская – 8286 (138);
- Волынская – 7235 (103);
- Винницкая – 5556 (101);
- Житомирская – 5262 (71);
- Хмельницкая – 5185 (136);
- Днепропетровская – 4692 (298);
- Черниговская – 3647 (110);
- Сумская – 3352 (72);
- Черкасская – 3355 (117);
- Запорожская – 3288 (139);
- Николаевская – 2717 (74);
- Донецкая – 2767 (133);
- Полтавская – 1677 (47);
- Кировоградская – 1039 (15);
- Херсонская – 905 (37);
- Луганская – 841 (27);
Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.
За прошедшие сутки, 23 сентября, в Украине выявили 3372 новых заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – 3497), выздоровело рекордное количество пациентов – 1788 (днем ранее — 1769).
- 16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.
- 17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.
- 23 сентября сообщалось, что за минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 в Харьковской (403), Тернопольской (337), Одесской (287), Львовской (252) областях и Киеве (307).
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