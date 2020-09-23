COVID-19. Больше всего заболевших за сутки в четырех областях и Киеве: данные по регионам

Лидером по количеству инфицированных коронавирусом за сутки стала Харьковская область, меньше всего заболели в Кировоградской области

За минувшие сутки больше всего заразились COVID-19 в Харьковской (403), Тернопольской (337), Одесской (287), Львовской (252) областях и Киеве (307). Об этом сообщает сайт Совета нацбезопасности и обороны.

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Меньше всего заразившихся коронавирусом отмечается в Кировоградской области (19).

Динамика эпидемии по регионам:

Харьковская область – 15 908 заболевших (403 за сутки);

Львовская – 19 045 (252);

Черновицкая – 13 448 (144);

Ивано-Франковская – 12 675 (137);

Одесская – 12 130 (287);

Киев – 20 335 (307);

Ивано-Франковская – 12 811 (136);

Тернопольская – 12 069 (337);

Ровенская – 11 459 (106);

Закарпатская – 9343 (78);

Киевская – 8148 (128);

Волынская – 7132 (101);

Винницкая – 5455 (78);

Житомирская – 5191 (70);

Хмельницкая – 5049 (112);

Днепропетровская – 4394 (176);

Черниговская – 3537 (126);

Сумская – 3280 (96);

Черкасская – 3238 (93);

Запорожская – 3149 (115);

Николаевская – 2643 (71);

Донецкая – 2634 (129);

Полтавская – 1630 (55);

Кировоградская – 1024 (19);

Херсонская – 868 (31);

Луганская – 814 (47);

Данные по временно оккупированным территориям Донбасса, Крыма и Севастополя отсутствуют.

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Арина Толина

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