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В Минздраве объяснили, что нужно делать, если кто-то в офисе заболел COVID-19

24.09.2020, 13:42
В Минздраве объяснили, что нужно делать, если кто-то в офисе заболел COVID-19 - Фото
Виктор Ляшко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что больной коронавирусом должен сразу обратиться к своему семейному врачу

Руководитель организации, где выявили больного сотрудника COVID-19, должен обратиться в территориальный лабораторный центр. Об этом в интервью Радио НВ сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Там (лабораторном центре, - ред.)  есть закрепленный за данной территорией эпидемиолог, который проводит эпидемиологическое расследование. Он открывает и закрывает очаг и рекомендует, кому из контактных надо идти на самоизоляцию, а кому – нет", - отметил Ляшко, уточнив, что это зависит от времени контакта с больным.

По его словам, если после обращения нет никаких действий по выявлению контактных, то необходимо звонить на горячие линии департамента здравоохранения по COVID-19 (278-41-91)и Минздрава (0800505201).

Ляшко признал, что в определенных ситуациях может сработать человеческий фактор.

Он добавил, что больной коронавирусом должен в первую очередь обратиться к своему семейному врачу, который оценит состояние зараженного.

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Арина Толина
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