В Минздраве объяснили, что нужно делать, если кто-то в офисе заболел COVID-19

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что больной коронавирусом должен сразу обратиться к своему семейному врачу

Руководитель организации, где выявили больного сотрудника COVID-19, должен обратиться в территориальный лабораторный центр. Об этом в интервью Радио НВ сообщил главный санврач Виктор Ляшко.

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"Там (лабораторном центре, - ред.) есть закрепленный за данной территорией эпидемиолог, который проводит эпидемиологическое расследование. Он открывает и закрывает очаг и рекомендует, кому из контактных надо идти на самоизоляцию, а кому – нет", - отметил Ляшко, уточнив, что это зависит от времени контакта с больным.

По его словам, если после обращения нет никаких действий по выявлению контактных, то необходимо звонить на горячие линии департамента здравоохранения по COVID-19 (278-41-91)и Минздрава (0800505201).

Ляшко признал, что в определенных ситуациях может сработать человеческий фактор.

Он добавил, что больной коронавирусом должен в первую очередь обратиться к своему семейному врачу, который оценит состояние зараженного.

16 сентября Кабмин изменил критерии для ужесточения карантинных мер: в красной зоне смогут работать детские сады и школы, а в оранжевой — не будут запрещать перевозки при заполненности 50% мест для сидения.

17 сентября в стране был зафиксирован рекорд по суточному числу заболевших COVID-19 — 3584 украинца.

3372 новых заболевших коронавирусной инфекцией ( За прошедшие сутки, 23 сентября, в Украине выявили новых заболевших коронавирусной инфекцией ( днем ранее – 3497 ), выздоровело рекордное количество пациентов – 1788 (днем ранее — 1769 ) .

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Арина Толина

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