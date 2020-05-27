Кличко: За сутки в больницы Киева госпитализировали 59 человек с пневмонией

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

За минувшие сутки в больницы Киева госпитализировали 59 человек с диагнозом пневмония. Об этом сегодня на брифинге сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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По его словам, всех больных пневмонией тестируют на COVID-19. "Их сегодня в стационарах медучреждений 322 человека. Только за минувшие сутки с диагнозом пневмония госпитализированы 59 жителей столицы", - отметил Кличко.

Он добавил, что в больницах с диагнозом COVID-19 находятся 154 человека, в том числе трое детей, 46 человек - в тяжелом состоянии.

"Один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - уточнил Кличко.

С подозрением на коронавирус в больницах столицы - 91 человек, из них пять детей.

Киеве увеличилось количество больных пневмонией, за последнюю неделю с диагнозом пневмония в больницы госпитализировали 167 человек. 22 мая Кличко сообщал , что в

В Киеве начали ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу.

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