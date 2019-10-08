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Климатологи анонсировали киевлянам бабье лето: когда

Климатологи анонсировали киевлянам бабье лето: когда - Фото
Погода (фото - pixabay.com)
08.10.2019, 17:19

8 октября в столице завершился безморозный период, продлился он 192 дня

В Киеве 8 октября завершился безморозный период - ученые зафиксировали первые за сезон показатели температуры воздуха ниже нуля. Об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

По информации климатологов, во вторник температура опустилась до -0,3 градуса. Сам период без морозов длился с 30 марта, всего - 192 дня. В обсерватории поясняют, что климатической нормой для Киева являются первые морозы 18 октября и в среднем 188 дней безморозного периода.  При этом климатологи заверяют, что в столицу в этом году еще придет бабье лето. Ожидается, что оно начнется в конце нынешней недели.

За историю наблюдений самые короткие безморозные периоды в Киеве фиксировали в 1902 и 1945 годах (144 дня), а самые длинные - в 2008 и 2013 годах (223 дня).

  • Сегодня в Украине наблюдается преимущественно облачная погода, без осадков. Синоптики обещали максимум до 12 градусов тепла.
  • Вчера из-за похолодания в ряде городов начали включать отопление.

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