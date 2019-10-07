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В ряде городов из-за похолодания решили включить отопление

В ряде городов из-за похолодания решили включить отопление - Фото
Отопление (фото - depositphotos.com)
07.10.2019, 16:56

В Карпатах сегодня вовсе выпал снег

Еще в нескольких городах, помимо Львова, из-за похолодания решили внепланово начать отопительный сезон.

Такое решение, в частности, решили принять в Ужгороде. Там исполком горсовета на внеочередном заседании постановил начать подачу отопления в заведения образования, культуры, здравоохранения и соцзащиты уже с сегодняшнего дня.

Аналогично поступили в соседнем с Ужгородом Мукачево. Там ожидается распоряжение мэра. В первую очередь отопление обещают подать в больницы, а уже затем, при необходимости, - в школы, культурные и социальные заведения.

В Луцке приняли решение подавать тепло в больницы, дом ребенка и роддом - в ответ на обращения руководителей. Что касается жилых домов, то их отопление сочли нецелесообразным ввиду прогнозируемного потепления.

Мэр Ровно распорядился начать подачу тепла в городской роддом и все больницы. В Сумах, кроме больниц, начали отапливать детские сады.

В столице Украины, по словам мэра Виталия Кличко, отопление пока включать не будут, поскольку впереди также обещают потепление. "Сегодня очень холодный день, послезавтра уже будет +18", - сказал Кличко, передает Укринформ.

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