Коронавирус. Число заболевших COVID-19 в Киеве превысило 10 000 - карта

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Соломенском и Деснянском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 133 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 182. Два человека умерли от болезни. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - шесть медиков. 22 пациента госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 149 человек, заболели - 10 002. Выздоровели 3278 пациентов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Соломенском и Деснянском районах. В Шевченковском районе новых заболевших не выявлено.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 1675 заболевших (38 за сутки);

Соломенский - 1073 (19);

Деснянский - 1240 (16);

Святошинский - 837 (15);

Днепровский - 1158 (12);

Подольский - 610 (10);

Оболонский - 885 (10);

Голосеевский - 797 (7);

Печерский - 922 (6);

Шевченковский - 805 (0).

В Украине выросла заболеваемость коронавирусом - 1592 заболевших за сутки.

Больше всего заболевших COVID-19 за вчера - в Харьковской и Львовской областях.

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Денис Юдин

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