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Коронавирус. Кличко назвал районы Киева с самым высоким уровнем заболеваемости

Коронавирус. Кличко назвал районы Киева с самым высоким уровнем заболеваемости - Фото
Виталий Кличко (пресс-служба КГГА)
10.05.2020, 11:02

Виталий Кличко опубликовал данные по коронавирусу в столице и назвал районы с самой высокой динамикой заболеваемости за последнее время

Мэр столицы Виталий Кличко обнародовал статистику по ситуации с коронавирусом в Киеве за последние сутки по состоянию на 10 мая. Соответствующее заявление он разместил в Facebook.

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Количество лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 в столице увеличилось на 34 человека, два из которых медицинские работники. Также, за прошедшие сутки среди киевлян было зафиксировано три летальных случая, четыре пациента выздоровели.

Всего с начала эпидемии в Киеве было зафиксировано 1805 случаев заболевания коронавирусом, из них выздоровели 138 человек, 37 случаев оказались летальными.

Кличко отметил, что в последнее время самая высокая динамика заболеваемости COVID-19 наблюдается в Дарницком и Деснянском районе. По мнению мэра, это может быть связано с тем, что указанные районы густо населены и многие из местных жителей не придерживаются правил безопасности.

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  • 6 мая Кличко рассказал, как будет работать в Киеве общественный транспорт.
  • В тот же день на брифинге мэр столицы заявил, что он не разрешит открыть ТРЦ и ряд других объектов с 12 мая.

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Дарья Мостовая
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