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Коронавирус. В каких районах Киева больше всего заразившихся за сутки - карта

Коронавирус. В каких районах Киева больше всего заразившихся за сутки - карта - Фото
Полицейские в киевском парке (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
14.06.2020, 11:00

В Киеве больше заболевших за сутки - в Оболонском районе

В Киеве за минувшие сутки 66 человека заболели коронавирусом, двое умерли. Больше всего инфицированных за сутки зафиксированы в Оболонском районе - 12 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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По его словам, в столице уже 3904 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Заболели: 37 женщины в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, три девочки и мальчик.

Также заразились шестеро медиков. В больницы столицы госпитализировали 16 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Оболонском районе – 12, Соломенском – 11, Голосеевском и Деснянском районах - восемь.

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  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • 8 июня в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) заявили о глобальном ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

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Владислав Сердюк
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