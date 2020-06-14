Коронавирус. В каких районах Киева больше всего заразившихся за сутки - карта

В Киеве за минувшие сутки 66 человека заболели коронавирусом, двое умерли. Больше всего инфицированных за сутки зафиксированы в Оболонском районе - 12 человек. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
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По его словам, в столице уже 3904 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Заболели: 37 женщины в возрасте от 24 до 80 лет, 25 мужчин в возрасте от 18 до 62 лет, три девочки и мальчик.
Также заразились шестеро медиков. В больницы столицы госпитализировали 16 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем медиков.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Оболонском районе – 12, Соломенском – 11, Голосеевском и Деснянском районах - восемь.
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