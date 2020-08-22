Коронавирус. В Киеве - рекорд летальных случаев за сутки: карта по районам

С начала эпидемии в столице уже 11 507 зараженных COVID-19

Коронавирус за минувшие сутки COVID-19 выявили у 179 жителей Киева (днем ранее - 156), среди них - 16 детей. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

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Заболели 100 женщин в возрасте от 21 до 79 лет, 63 мужчин от 19 до 92 лет, пять девочек от двух до 14 лет и 11 мальчиков от одного месяца до восьми лет.

Заразились коронавирусом шестеро медиков.

"Впервые в Киеве такое количество летальных случаев за сутки - умерли семь больных. Всего коронавирус унес жизни 165 киевлян", - подчеркнул Кличко.

На сегодня в столице уже 11507 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 35, в Дарницком - 27 и в Днепровском районе - 25 случаев.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.

22 августа сообщалось , что з а минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом рекордное количество - 2328 человек.

Арина Толина

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