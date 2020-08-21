Коронавирус. В Киеве резко снизилось число выявленных зараженных - карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Соломенском (26), Голосеевском (21) и Днепровской (19) районах
За сутки в Киеве зафиксированы 156 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 227. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
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Среди прочего, заболели шестеро медиков. 99 пациентов госпитализированы (сутками ранее - 37). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 158 человек, заболели - 11 328. Выздоровели 3606 пациентов, за сутки - 21.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Соломенском (26), Голосеевском (21) и Днепровской (19) районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
- 20 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели 2134 человек - это рекордное количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии.
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