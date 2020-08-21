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Коронавирус. В Киеве резко снизилось число выявленных зараженных - карта по районам

21.08.2020, 12:10
Коронавирус. В Киеве резко снизилось число выявленных зараженных - карта по районам - Фото
Майдан Незалежности в Киеве (Фото: neeedpix.com)

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Соломенском (26), Голосеевском (21) и Днепровской (19) районах

За сутки в Киеве зафиксированы 156 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 227. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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Среди прочего, заболели шестеро медиков. 99 пациентов госпитализированы (сутками ранее - 37). Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей. 

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 158 человек, заболели - 11 328. Выздоровели 3606 пациентов, за сутки - 21.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Соломенском (26), Голосеевском (21) и Днепровской (19) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Мы ведем хронику пандемии.
  • 20 августа сообщалось, что за минувшие сутки в Украине заболели 2134 человек - это рекордное количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии.

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Владислав Сердюк
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