Коронавирус. В Киеве 110 заболевших за сутки: карта по районам
За сутки больше всего заболевших в Киеве - в Дарницком и Деснянском районах
За прошедшие сутки в Киеве выявили 110 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, сутками ранее - 199. Об этом в Telegram сообщает мэр города Виталий Кличко.
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Всего в Киеве с начала эпидемии COVID-19 диагностирован 8 241 заболевший. Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано, с начала эпидемии в городе умерли 132 человека. 2941 пациент выздоровел, за сутки - 64.
Среди заболевших - четверо медиков. 26 пациентов госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.
Больше всего заболевших выявили в Дарницком и Деснянском районах - 28 и 16.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 1333 заболевших (28 за сутки);
Деснянский - 1020 (16);
Днепровский - 949 (11);
Голосеевский - 652 (10);
Оболонский - 701 (10);
Печерский - 798 (9);
Шевченковский - 706 (9);
Соломенский - 887 (8);
Подольский - 521 (6);
Святошинский - 674 (3).
- За сутки в Украине выявлено 1090 новых случаев коронавируса.
- Больше всего новых заболевших в Киеве и Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.
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