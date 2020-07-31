Коронавирус. В Киеве 110 заболевших за сутки: карта по районам

За сутки больше всего заболевших в Киеве - в Дарницком и Деснянском районах

За прошедшие сутки в Киеве выявили 110 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, сутками ранее - 199. Об этом в Telegram сообщает мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Всего в Киеве с начала эпидемии COVID-19 диагностирован 8 241 заболевший. Новых летальных случаев за сутки не зафиксировано, с начала эпидемии в городе умерли 132 человека. 2941 пациент выздоровел, за сутки - 64.

Среди заболевших - четверо медиков. 26 пациентов госпитализированы, остальные лечатся дома под наблюдением врачей.

Больше всего заболевших выявили в Дарницком и Деснянском районах - 28 и 16.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 1333 заболевших (28 за сутки);

Деснянский - 1020 (16);

Днепровский - 949 (11);

Голосеевский - 652 (10);

Оболонский - 701 (10);

Печерский - 798 (9);

Шевченковский - 706 (9);

Соломенский - 887 (8);

Подольский - 521 (6);

Святошинский - 674 (3).

За сутки в Украине выявлено 1090 новых случаев коронавируса

Больше всего новых заболевших в Киеве и Львовской, Ивано-Франковской и Ровенской областях.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.