UA

Коронавирус. В Киеве 123 новых заболевших COVID-19 - карта по районам

11.08.2020, 10:28
Коронавирус. В Киеве 123 новых заболевших COVID-19 - карта по районам - Фото
Панорама Киева (Фото: depositphotos.com)

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 123 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 66. Новых летальных случаев нет. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Среди заболевших - четыре медика. 17 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 147 человек, заболели - 9687. Выздоровели 3247 пациентов (33 за сутки).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Дарницкий - 1598 заболевших (39 за сутки);

Деснянский - 1200 (17);

Днепровский - 1130 (15);

Шевченковский - 798 (10);

Оболонский - 854 (10);

Печерский - 905 (9);

Голосеевский - 775 (9);

Соломенский - 1033 (6);

Святошинский - 805 (4);

Подольский - 589 (4).

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь

"Уже народ, а не народишко!". Как выборы-2020 изменили Беларусь
 