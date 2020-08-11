Коронавирус. В Киеве 123 новых заболевших COVID-19 - карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 123 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 66. Новых летальных случаев нет. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - четыре медика. 17 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 147 человек, заболели - 9687. Выздоровели 3247 пациентов (33 за сутки).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 1598 заболевших (39 за сутки);

Деснянский - 1200 (17);

Днепровский - 1130 (15);

Шевченковский - 798 (10);

Оболонский - 854 (10);

Печерский - 905 (9);

Голосеевский - 775 (9);

Соломенский - 1033 (6);

Святошинский - 805 (4);

Подольский - 589 (4).

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

1158 новых За прошедшие сутки в Украине выявленоновых заболевших коронавирусом

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Денис Юдин

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