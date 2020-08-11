Коронавирус. В Киеве 123 новых заболевших COVID-19 - карта по районам
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах
За сутки в Киеве зафиксированы 123 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 66. Новых летальных случаев нет. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Среди заболевших - четыре медика. 17 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 147 человек, заболели - 9687. Выздоровели 3247 пациентов (33 за сутки).
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Днепровском районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
Дарницкий - 1598 заболевших (39 за сутки);
Деснянский - 1200 (17);
Днепровский - 1130 (15);
Шевченковский - 798 (10);
Оболонский - 854 (10);
Печерский - 905 (9);
Голосеевский - 775 (9);
Соломенский - 1033 (6);
Святошинский - 805 (4);
Подольский - 589 (4).
- В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
- За прошедшие сутки в Украине выявлено 1158 новых заболевших коронавирусом.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE
Комментарии