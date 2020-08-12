Коронавирус. В Киеве 182 новых заболевших COVID-19 - карта по районам

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 182 заболевших коронавирусом, сутками ранее - 123. Новых летальных случаев нет. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - пять медиков. 27 пациентов госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 147 человек, заболели - 9869. Выздоровели 3278 пациентов (31 за сутки).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 1637 заболевших (39 за сутки);

Деснянский - 1224 (24);

Соломенский - 1054 (21);

Оболонский - 875 (21);

Святошинский - 822 (17);

Днепровский - 1146 (16);

Голосеевский - 790 (15);

Печерский - 916 (11);

Подольский - 600 (11);

Шевченковский - 805 (7).

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Денис Юдин

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