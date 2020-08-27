Коронавирус. В Киеве 220 новых заболевших и рекордное число госпитализированных: карта

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Подольском районах

За сутки в Киеве госпитализированы 63 человека с диагнозом COVID-19, это рекордное число с начала эпидемии. Зафиксированы 220 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее - 95. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - 10 медиков.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 178 человек, за прошедшие сутки - четыре летальных случая. Всего в столице заболели 12 468 человек, выздоровели 3907 пациентов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Подольском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Дарницкий - 2013 заболевших (35 за сутки);

Деснянский - 1551 (30);

Подольский - 799 (27);

Святошинский - 1083 (24);

Соломенский - 1355 (22);

Голосеевский - 985 (22);

Днепровский - 1480 (17);

Оболонский - 1135 (17);

Шевченковский - 981 (16);

Печерский - 1086 (10).

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Денис Юдин

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