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Коронавирус. В Киеве 220 новых заболевших и рекордное число госпитализированных: карта

27.08.2020, 11:20
Коронавирус. В Киеве 220 новых заболевших и рекордное число госпитализированных: карта - Фото
Киев (Фото: depositphotos.com)

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Подольском районах

За сутки в Киеве госпитализированы 63 человека с диагнозом COVID-19, это рекордное число с начала эпидемии. Зафиксированы 220 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее - 95. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - 10 медиков.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 178 человек, за прошедшие сутки - четыре летальных случая. Всего в столице заболели 12 468 человек,  выздоровели 3907 пациентов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Деснянском и Подольском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Дарницкий - 2013 заболевших (35 за сутки);
Деснянский - 1551 (30);
Подольский - 799 (27);
Святошинский - 1083 (24);
Соломенский - 1355 (22);
Голосеевский - 985 (22);
Днепровский - 1480 (17);
Оболонский - 1135 (17);
Шевченковский - 981 (16);
Печерский - 1086 (10).

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Денис Юдин
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