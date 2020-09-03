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Коронавирус. В Киеве 280 новых заболевших COVID-19: карта по районам

03.09.2020, 11:03
Коронавирус. В Киеве 280 новых заболевших COVID-19: карта по районам - Фото
Киевская городская госадминистрация (Фото: пресс-служба КГГА)

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Дарницком, Соломенском и Деснянском районах Киева

В Киеве за прошедшие сутки зафиксированы 280 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 332. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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Среди заболевших - 14 медиков. Госпитализированы 34 человек, остальные лечатся на самоизоляции под наблюдением врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 222 человека, за прошедшие сутки - четыре летальных случая. Всего в столице заболели 14 158 человек,  выздоровели 4553 пациентов, за сутки – 103.

Больше всего новых заболевших COVID-19 зафиксировано в Дарницком, Соломенском и Деснянском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Заразившиеся коронавирусом по районам Киева (Фото - пресс-служба мэра)

Дарницкий - 2294 заболевших (73);
Соломенский - 1534 (35);
Деснянский - 1815 (34);
Святошинский - 1234 (29);
Днепровский - 1709 (25);
Оболонский - 1285 (24);
Печерский - 1202 (22);
Голосеевский - 1090 (17);
Подольский - 931 (13);
Шевченковский - 1064 (8).

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Денис Юдин
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