Коронавирус. В Киеве могут обеспечить до 7000 коек для больных COVID-19 – Кличко

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

В инфекционных отделениях киевских больниц в случае необходимости может быть установлено до 7000 коек. Об этом сказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью Deutsche Welle.

Кличко сказал, что сейчас в Киеве около 400 коек в инфекционных отделениях, там находятся около 100 человек.

По его словам, городские власти готовы увеличить количество коек до 500, а если будет потребность, уже запланировано развертывание до 7000 коек.

Мэр отметил, что на сегодня врачи всех инфекционных больниц обеспечены средствами индивидуальной защиты, которых хватит на месяц.

"Если количество больных превысит 7000, могу сказать, что медицинская система будет на грани коллапса, не будет хватать и врачей, и коек. Так произошло в Италии. Когда люди обращаются к врачам, а у тех нет возможности им помочь", - сказал Кличко.

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