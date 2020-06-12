В Киеве могут усилить коронавирусный карантин - советник Кличко

Киевский парк (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

В Киеве могут принять решение об усилении карантинных мер, которые были смягчены 23 мая. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил советник мэра столицы Владимир Бондаренко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, из-за того, что количество выявленных заболевших COVID-19 растет, сегодня в 09:30 пройдет заседание штаба города по чрезвычайным ситуациям. На нем будет рассмотрено решение об усилении карантина.

"По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего", - заявил Бондаренко.

Он отметил, что Киев "точно не готов" к этапам смягчения карантина, которые были запланированы правительством на 5 и 10 июня.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

В Киеве не будут открыты для посетителей внутренние помещения кафе и ресторанов, не может быть речи о массовых мероприятиях с количеством людей один на пять квадратных метров, не могут полноценно открыться учреждения культуры, сообщил советник Виталия Кличко.

По словам Бондаренко, могут быть введены ограничения на посещение пляжей, или их полное закрытие. Также в столице точно не откроются три пункта для проведения ВНО.

В то же время, вопрос об ограничениях в работе общественного транспорта не стоит.

В Украине два дня подряд суточная заболеваемость находится на рекордном уровне.

Больше всего новых заболевших за сутки в Киеве, Львовской и Винницкой областях.

Смотрите также: Ляшко объяснил суточный антирекорд Украины по заболеваемости коронавирусом