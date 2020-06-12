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В Киеве могут усилить коронавирусный карантин - советник Кличко

В Киеве могут усилить коронавирусный карантин - советник Кличко - Фото
Киевский парк (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
12.06.2020, 09:38

Штаб по чрезвычайным ситуациям рассмотрит сегодня усиление карантинных мер в Киеве из-за эпидситуации с коронавирусом

В Киеве могут принять решение об усилении карантинных мер, которые были смягчены 23 мая. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил советник мэра столицы Владимир Бондаренко.

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По его словам, из-за того, что количество выявленных заболевших COVID-19 растет, сегодня в 09:30 пройдет заседание штаба города по чрезвычайным ситуациям. На нем будет рассмотрено решение об усилении карантина.

"По состоянию на сегодня мы находимся посередине между желтым и черным сценариями, это означает, что болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего", - заявил Бондаренко.

Он отметил, что Киев "точно не готов" к этапам смягчения карантина, которые были запланированы правительством на 5 и 10 июня.

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В Киеве не будут открыты для посетителей внутренние помещения кафе и ресторанов, не может быть речи о массовых мероприятиях с количеством людей один на пять квадратных метров, не могут полноценно открыться учреждения культуры, сообщил советник Виталия Кличко.

По словам Бондаренко, могут быть введены ограничения на посещение пляжей, или их полное закрытие. Также в столице точно не откроются три пункта для проведения ВНО.

В то же время, вопрос об ограничениях в работе общественного транспорта не стоит.

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Денис Юдин
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