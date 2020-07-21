Коронавирус. В Киеве немного снизилась заболеваемость – динамика эпидемии
За время эпидемии коронавируса в Киеве более 7000 человек заболели COVID-19
За прошедшие сутки в Киеве выявили 73 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 77), госпитализированы 15 человек. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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За сутки не умер ни один пациент с COVID-19, днем ранее также не было летальных исходов. Выздоровели 68 человек, днем ранее – 21.
Всего в Киеве зафиксировали 7034 заболевших, 2455 выздоровевших и 128 умерших.
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Динамика эпидемии коронавируса по районам Киева:
- Дарницкий – 1158 заболевших (+10 за сутки);
- Деснянский – 870 (+6);
- Днепровский – 817 (+16);
- Печерский – 706 (+5);
- Соломянский – 646 (+8);
- Шевченковский – 609 (+10);
- Оболонский – 603 (+5);
- Святошинский – 598 (+4);
- Голосеевский – 560 (+10);
- Подольский – 467 (+7).
- На прошлой неделе в Госпродпотребслужбе Киева сообщили, что в столице карантин будет продлен - и при нынешней динамике заболеваемости он может продлиться 1,5 года.
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