Коронавирус. В Киеве немного снизилась заболеваемость – динамика эпидемии

За время эпидемии коронавируса в Киеве более 7000 человек заболели COVID-19

За прошедшие сутки в Киеве выявили 73 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее – 77), госпитализированы 15 человек. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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За сутки не умер ни один пациент с COVID-19, днем ранее также не было летальных исходов. Выздоровели 68 человек, днем ранее – 21.

Всего в Киеве зафиксировали 7034 заболевших, 2455 выздоровевших и 128 умерших.

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Динамика эпидемии коронавируса по районам Киева:

- Дарницкий – 1158 заболевших (+10 за сутки);

- Деснянский – 870 (+6);

- Днепровский – 817 (+16);

- Печерский – 706 (+5);

- Соломянский – 646 (+8);

- Шевченковский – 609 (+10);

- Оболонский – 603 (+5);

- Святошинский – 598 (+4);

- Голосеевский – 560 (+10);

- Подольский – 467 (+7).

На прошлой неделе в Госпродпотребслужбе Киева сообщили , что в столице карантин будет продлен - и при нынешней динамике заболеваемости он может продлиться 1,5 года.

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Марк Сировой

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