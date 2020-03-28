Коронавирус. В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Об этом сообщила 28 марта пресс-служба КГГА.
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В частности, временно не будут предоставлять услуги по ортодонтии, ортодонтической стоматологии, а также хирургической, терапевтической и детской стоматологии.
По данным КГГА, решение о неотложности по стоматологических услуг в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.
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