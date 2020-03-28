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Коронавирус. В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг

Коронавирус. В Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг - Фото
Иллюстрация: pixabay.com
28.03.2020, 16:25

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в Киеве ограничили предоставление стоматологических услуг

В Киеве временно ограничили предоставление стоматологических услуг, кроме неотложных случаев. Об этом сообщила 28 марта пресс-служба КГГА.

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В частности, временно не будут предоставлять услуги по ортодонтии, ортодонтической стоматологии, а также хирургической, терапевтической и детской стоматологии.

По данным КГГА, решение о неотложности по стоматологических услуг в каждом конкретном случае будет принимать непосредственно врач-стоматолог.

  • 17 марта Кабмин ввел усиленные меры борьбы с коронавирусом в Украине: перечень ограничений.
  • 25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел в Украине режим чрезвычайной ситуации.
  • По состоянию на утро 28 марта в Киеве диагноз COVID-19 поставлен 74 пациентам.

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Медведева Наталия
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