Коронавирус. В Киеве почти 26 000 заболевших с начала эпидемии: инфографика по районам

Больше всего за последние сутки больных COVID-19 выявили в Деснянском районе, на втором и третьем месте – Оболонский и Днепровский районы

В Киеве за прошедшие сутки выявлены 422 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее – 383). Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Среди заболевших 23 медика и 30 детей. Были госпитализированы 36 человек, остальные остаются на самоизоляции под контролем врачей.

За сутки в Киеве от коронавируса умерли 11 пациентов (за сутки до этого – шесть), 222 выздоровели (сутками ранее – 349).

Всего с начала эпидемии в столице было выявлено 25 896 случаев COVID-19, 453 человека умерли, 9116 выздоровели.

Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Деснянском (107), Оболонском (52) и Днепровском (51) районах.

Карта заболевших по районам:

Нажмите, чтобы увеличить

Читайте также: Коронавирус и выборы. Школам Киева рекомендовали начать осенние каникулы 21 октября

Дарья Мостовая

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.