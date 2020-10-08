Коронавирус. В Киеве почти 26 000 заболевших с начала эпидемии: инфографика по районам
Больше всего за последние сутки больных COVID-19 выявили в Деснянском районе, на втором и третьем месте – Оболонский и Днепровский районы
В Киеве за прошедшие сутки выявлены 422 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее – 383). Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Среди заболевших 23 медика и 30 детей. Были госпитализированы 36 человек, остальные остаются на самоизоляции под контролем врачей.
За сутки в Киеве от коронавируса умерли 11 пациентов (за сутки до этого – шесть), 222 выздоровели (сутками ранее – 349).
Всего с начала эпидемии в столице было выявлено 25 896 случаев COVID-19, 453 человека умерли, 9116 выздоровели.
Больше всего новых заболевших коронавирусом – в Деснянском (107), Оболонском (52) и Днепровском (51) районах.
Карта заболевших по районам:
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