Коронавирус и выборы. Школам Киева рекомендовали начать осенние каникулы 21 октября

Начать обучение после каникул предполагается 28 октября

Столичным школам рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Как отмечается, это решение принято с учетом рекомендаций Министерства образования и науки для предотвращения распространения COVID-19 и создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов.

Начать обучение после каникул предполагается 28 октября.

5 октября в Киеве 331 класс перешел на дистанционное обучение.

В Киеве за прошедшие сутки выявлены 383 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 355.

Ранее сегодня сообщалось, что ситуация с коронавирусом в школах Киева контролируемая, но динамика – негативная. Школы и детские сады продолжают работать по определенному регламенту.

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Наталия Медведева

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