Коронавирус и выборы. Школам Киева рекомендовали начать осенние каникулы 21 октября
07.10.2020, 22:28
Иллюстративное фото: Robert Ghement/ЕРА
Начать обучение после каникул предполагается 28 октября
Столичным школам рекомендовано начать осенние каникулы 21 октября. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
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Как отмечается, это решение принято с учетом рекомендаций Министерства образования и науки для предотвращения распространения COVID-19 и создания безопасных условий для участников образовательного процесса во время подготовки и проведения местных выборов.
Начать обучение после каникул предполагается 28 октября.
- 5 октября в Киеве 331 класс перешел на дистанционное обучение.
- В Киеве за прошедшие сутки выявлены 383 новых заболевших коронавирусом, сутками ранее – 355.
- Ранее сегодня сообщалось, что ситуация с коронавирусом в школах Киева контролируемая, но динамика – негативная. Школы и детские сады продолжают работать по определенному регламенту.
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