Коронавирус. В Киеве шестой день более 100 заболевших за сутки: карта по районам
Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Оболонском (20), Дарницком (19) и Соломенском (13) районах
За сутки в Киеве зафиксировали 110 случаев COVID-19. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
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12 заболевших госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.
С 28 июля, шестой день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.
С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 134 человка, заболели - 8452. Выздоровел 2994 пациент, за прошедшие сутки - 13.
Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Оболонском (20), Дарницком (19) и Соломенском (13) районах.
Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):
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- 29 июля 2020-го в Украине была зафиксирована наивысшая заболеваемость коронавирусом за сутки.
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