Коронавирус. В Киеве шестой день более 100 заболевших за сутки: карта по районам

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Оболонском (20), Дарницком (19) и Соломенском (13) районах

За сутки в Киеве зафиксировали 110 случаев COVID-19. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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12 заболевших госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С 28 июля, шестой день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 134 человка, заболели - 8452. Выздоровел 2994 пациент, за прошедшие сутки - 13.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Оболонском (20), Дарницком (19) и Соломенском (13) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания ведет хронику , в которой собраны главные новости о пандемии. COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2. LIGA.net

началась вспышка заболевания 29 июля 2020-го в Украине была зафиксирована наивысшая заболеваемость коронавирусом за сутки .

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Владислав Сердюк

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