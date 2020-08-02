UA

Коронавирус. В Киеве шестой день более 100 заболевших за сутки: карта по районам

02.08.2020, 13:00
Коронавирус. В Киеве шестой день более 100 заболевших за сутки: карта по районам - Фото
Киево-Печерская лавра (Фото: Александр Игнатенко/Facebook)

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Оболонском (20), Дарницком (19) и Соломенском (13) районах

За сутки в Киеве зафиксировали 110 случаев COVID-19. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

12 заболевших госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С 28 июля, шестой день подряд, суточное число заболевших в столице превышает 100 человек.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 134 человка, заболели - 8452. Выздоровел 2994 пациент, за прошедшие сутки - 13.

Больше всего заболевших за сутки зафиксировано в Оболонском (20), Дарницком (19) и Соломенском (13) районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Читайте также: В Тернопольской области мужчина в третий раз заболел коронавирусом – чиновник

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
киев виталий кличко карантин коронавирус COVID-19

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Встать и идти. Как живут люди, которые не могут, но очень хотят ходить

Встать и идти. Как живут люди, которые не могут, но очень хотят ходить
 