Коронавирус. В Киеве 146 заболевших за сутки, есть умершие - последние данные
За время эпидемии коронавируса в Киеве зафиксировали заболевших COVID-19
За прошедшие сутки в Киеве выявили 146 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 (днем ранее - 232), 27 из них госпитализированы. Сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.
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За сутки умерли два пациента, выздоровели семь человек. Больше всего новых инфицированных выявили в Соломенском (26 случаев), Деснянском (24) и Голосеевском (20) районах.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве зафиксировали 3380 заболевших,153 умерших и 3380 выздоровевших.
Кличко отметил, что за последнюю неделю в столице увеличилось число госпитализированных, власти готовят госпитали второй волны для больных коронавирусом.
- На этой неделе в Украине было сразу несколько антирекордов заболеваемости. Президент Владимир Зеленский заявил, что страна находится на пороге второй волны эпидемии, и призвал носить маски в общественных местах.
- Во всей стране за сутки выявили 1637 новых инфицированных. За все время эпидемии зафиксировали 91 356 заболевших, 2068 умерших и 47 822 выздоровевших.
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