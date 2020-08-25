Коронавирус. В Киеве снизилось число заболевших COVID-19, за сутки - 130 случаев: карта

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах

За сутки в Киеве зафиксированы 130 случаев COVID-19, сутками ранее - 209. Два человека умерли от болезни. Об этом сообщил в Telegram мэр города Виталий Кличко.

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23 пациента госпитализированы. Остальные лечатся на самоизоляции под контролем врачей.

С начала эпидемии от коронавируса в Киеве умерли 172 человека, заболели - 12 153. Выздоровели 3853 пациента (27 за сутки).

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки зафиксировано в Оболонском, Деснянском и Днепровском районах.

Данные по районам (нажмите на карту, чтобы увеличить):

Оболонский - 1106 заболевших (24 за сутки);

Днепровский - 1440 (20);

Деснянский - 1508 (20);

Святошинский - 1051 (15);

Дарницкий - 1970 (15);

Соломенский - 1327 (14);

Печерский - 1069 (9);

Шевченковский - 961 (5);

Голосеевский - 958 (5);

Подольский - 763 (3).

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 1658 человек.

Больше всего заболевших COVID-19 за вчера - в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Львовской, Одесской областях и Киеве.

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Денис Юдин

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