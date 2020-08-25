Коронавирус. В Киеве и шести областях – более 100 заболевших за сутки: динамика в регионах

За сутки более 100 человек заболели коронавирусом в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Львовской, Одесской областях и Киеве

За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области, еще в шести областях – более 100 заболевших. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.

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В Черновицкой области коронавирус 24 августа диагностировали у 204 человек, еще в пяти регионах – более 100 заболевших за сутки, это Ивано-Франковская, Харьковская, Тернопольская, Львовская, Одесская области и Киев.

В Луганской области новых заболевших COVID-19 нет.

Динамика эпидемии по областям:

Черновицкая - 9371 заболевших (204 за сутки);

Ивано-Франковская - 8154 (179);

Харьковская - 7807 (173);

Тернопольская - 4923 (158);

Львовская - 13389 (136);

Киев - 12153 (130);

Одесская - 6166 (112);

Киевская - 5115 (90);

Ровенская - 8644 (85);

Житомирская - 2923 (59);

Сумская - 1246 (59);

Днепропетровская - 2050 (45);

Волынская - 5187 (40);

Закарпатская - 7063 (37);

Хмельницкая - 2047 (37);

Черниговская - 1552 (32);

Запорожская - 1407 (30);

Винницкая - 3649 (25);

Полтавская - 677 (14);

Николаевская - 1004 (7);

Черкасская - 1300 (3);

Донецкая - 1238 (1);

Кировоградская - 769 (1);

Херсонская - 337 (1);

Луганская - 244 (0).

Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.

21 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине очень опасная волна заболеваемости . По его словам, увеличение числа заболевших может "полностью остановить медицину и государство ничего не сможет сделать больше".

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 1658 человек.

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Денис Юдин

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