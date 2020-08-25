Коронавирус. В Киеве и шести областях – более 100 заболевших за сутки: динамика в регионах
За сутки более 100 человек заболели коронавирусом в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Львовской, Одесской областях и Киеве
За минувшие сутки больше всего заболевших коронавирусом зафиксировано в Черновицкой области, еще в шести областях – более 100 заболевших. Об этом сообщает сайт Совета национальной безопасности и обороны.
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В Черновицкой области коронавирус 24 августа диагностировали у 204 человек, еще в пяти регионах – более 100 заболевших за сутки, это Ивано-Франковская, Харьковская, Тернопольская, Львовская, Одесская области и Киев.
В Луганской области новых заболевших COVID-19 нет.
Динамика эпидемии по областям:
Черновицкая - 9371 заболевших (204 за сутки);
Ивано-Франковская - 8154 (179);
Харьковская - 7807 (173);
Тернопольская - 4923 (158);
Львовская - 13389 (136);
Киев - 12153 (130);
Одесская - 6166 (112);
Киевская - 5115 (90);
Ровенская - 8644 (85);
Житомирская - 2923 (59);
Сумская - 1246 (59);
Днепропетровская - 2050 (45);
Волынская - 5187 (40);
Закарпатская - 7063 (37);
Хмельницкая - 2047 (37);
Черниговская - 1552 (32);
Запорожская - 1407 (30);
Винницкая - 3649 (25);
Полтавская - 677 (14);
Николаевская - 1004 (7);
Черкасская - 1300 (3);
Донецкая - 1238 (1);
Кировоградская - 769 (1);
Херсонская - 337 (1);
Луганская - 244 (0).
Данные по оккупированным территориям Донецкой и Луганской областей и Крыма отсутствуют.
- 21 августа президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине очень опасная волна заболеваемости. По его словам, увеличение числа заболевших может "полностью остановить медицину и государство ничего не сможет сделать больше".
- За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 1658 человек.
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